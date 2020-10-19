«Абсолютно модный аутфит»: Слуцкая в мерцающей юбке под Chanel не прогадала с образом

На днях в Москве прошла премьера российского мюзикла «Шахматы». На шоу собрались многие российские звезды, в числе которых была и Ирина Слуцкая. Для выхода в свет она выбрала костюм в черном цвете — косуху и мерцающую юбку. Снимками она поделилась в своем Instagram. Специально для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова разобрала наряд Ирины.

«Абсолютно модный с точки зрения стилистической составляющей аутфит. Классическая юбка в стиле Chanel из мерцающей ткани в комбинации с жакетом в виде косухи смотрится свежо и нетривиально. Получился нестандартный, свежий и вполне органичный микс. Убрав прическу в пучок, наша героиня сделала акцент на самом образе. Нестандартное решение. Вполне креативный образ, который имеет место быть», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.