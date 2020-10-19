«Подумала, что это майка»: Лиза Галкина предстала в родовом замке в «вечернем платьице»

Семилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет большой модницей. Несмотря на явный достаток в семье, ее, как и других девочек, радуют новые нарядные вещи. В одной из таких она решила продефилировать перед папой.

Малышка примерила белое платье-тунику с граффити в виде надписи rock, инкрустированную стразами. Свой образ юная звездочка завершила полосатыми кедами и белыми носочками.

«Ну вот, вечернее платьице! Я сначала подумала, что это майка, а это платье!» — сказала она отцу.

Юморист поддержал свою наследницу. «Чудесно!» — прокомментировал он стиль дочери.

Отметим, что недавно Лиза и ее брат Гарри пошли в школу. Занятия в учебном заведении обходятся их родителям в 1 млн 600 тысяч рублей в год. И это стоимость обучения одного ребенка. В выбранном артистами учреждении бесплатное обучение не предусмотрено в принципе.