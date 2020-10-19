«С первым снегом»: Екатерина Климова облачилась в песцовую шапку песочного оттенка

Екатерина Климова с оптимизмом приняла изменения в погоде. Актриса не стала сетовать на наступивший холод, а просто подобрала стильный лук, который соответствовал явлениям природы за окном.

Звезда облачилась в теплый вязаный свитер песочного оттенка и зимнюю шапочку в тон, выполненную из меха песца. Образ звезда завершила джинсами из классического денима и черной сумочкой с металлическими элементами.

«С первым снегом», — поздравила россиян исполнительница главной роли в фильме «По законам военного времени».

«В Нижегородской области снег сегодня был», «А у нас в Одессе +20», «В Питере был», «Красотка. У нас был снег. Вчера было +11, сегодня -1. Ветер, холод, мелкий снег. Томск», — поддержали разговор о погоде ее фолловеры.

Отметим, что 42-летняя актриса является матерью четверых детей. Несмотря на привлекательную внешность, харизму и талант, после трех неудачных браков она пока не нашла своего личного счастья.