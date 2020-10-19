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Модные сестрички: Бородина нарядила дочек в одинаковые платья

Телеведущая с семьей наслаждается отдыхом в Турции.

Модные сестрички: Бородина нарядила дочек в одинаковые платья
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина с семьей улетела на отдых в Турцию. С начала года это уже шестой отпуск телеведущей. Хотя ранее она заявляла, что в этом году именно в Турцию семья попасть не сможет, но планы изменились. Ксения с дочками, мужем и сыном Курбана добирались до курортного местечка на вертолете.

В своем Instagram Омаров опубликовал семейный снимок с отдыха. Бородина нарядила дочек  — 4-летнюю Теону и 11-летнюю Марию в одинаковые наряды. Девочки были в сарафанах на бретелях с рюшами. Особенно отличалась цветовая композиция — темную ткань украшали крупные розы.

Накануне Бородина рассказала, что некоторые не верят в возраст ее младшей дочери. Многие утверждают, что Теоне уже 6 лет. Именно на столько выглядит девочка.

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