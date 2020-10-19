Модные сестрички: Бородина нарядила дочек в одинаковые платья

Ксения Бородина с семьей улетела на отдых в Турцию. С начала года это уже шестой отпуск телеведущей. Хотя ранее она заявляла, что в этом году именно в Турцию семья попасть не сможет, но планы изменились. Ксения с дочками, мужем и сыном Курбана добирались до курортного местечка на вертолете.

В своем Instagram Омаров опубликовал семейный снимок с отдыха. Бородина нарядила дочек — 4-летнюю Теону и 11-летнюю Марию в одинаковые наряды. Девочки были в сарафанах на бретелях с рюшами. Особенно отличалась цветовая композиция — темную ткань украшали крупные розы.

Накануне Бородина рассказала, что некоторые не верят в возраст ее младшей дочери. Многие утверждают, что Теоне уже 6 лет. Именно на столько выглядит девочка.