Двое в коже: Виторган предстал на светской тусовке с Нинидзе, облаченной в болотный тренч

Осень в Москве отметилась яркими премьерами года. И пока еще светский мир может себе позволить устраивать масштабные мероприятия в период пандемии, он это делает.

Накануне прошла презентация мюзикла «Шахматы», где главную роль исполнила Анастасия Стоцкая. Явиться на презентацию музыкальной постановки поспешили Филипп Киркоров, Эвелина Бледанс, Лариса Долина, Ольга Бузова и другие звезды. Некоторые из них решили примерить наряды созвучные с основной идеей спектакля. Например, ведущая «Дома-2» и возлюбленная Давида Манукяна предстала на светском рауте в облачении, напоминающем черную шахматную королеву.

На другой громкой премьере — фильма Михаила Сегала «Глубже» — появилась одна из самых ярких пар современного отечественного кинематографа, это Нино Нинидзе и Максим Виторган. Звезды специально для светской тусовки подобрали семейный лук, облачившись в кожу и одежды темных тонов. На актрисе оказался тренч темно-болотного цвета, на артисте — классическая куртка. Возле пресс-волла чета позировала фотографам, нежно придерживая друг друга за руки. А после показа фильма они дали себе волю и весело подурачились перед объективами.