«Настроение Питер»: Полина Гагарина позировала в сапогах-трубах и платье из эко-кожи

На днях Полина Гагарина отметила 13-летие сына от первого брака. Андрею певица подарила полет на вертолете. Также у артистки есть 3-летняя дочь Мия, которая родилась в браке с Дмитрием Исхаковым. Пара рассталась этим летом. Девочку Полина решила отдать на танцы. Сама же она тем временем продолжает активно работать. В своем Instagram опубликовала снимок в черно-белом цвете, подписала который «Настроение Питер».

На фото Гагарина предстала в черном мини-платье с рюшами из эко-кожи с белым морским воротником. Образ дополнила высокими сапогами с широким голенищем, которые называют трубами. В этом сезоне такая модель стала популярной.

«Богиня! Вы прекрасны! Икона!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Полина Гагарина в силуэтном платье с пышной юбкой появилась на съемках «Голоса» Певица в день рождения сына не смогла пропустить очередной съемочный день.

Напомним, что Полина также задействована в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос».