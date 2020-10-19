«Настроение Питер»: Полина Гагарина позировала в сапогах-трубах и платье из эко-кожи

На днях Полина Гагарина отметила 13-летие сына от первого брака. Андрею певица подарила полет на вертолете. Также у артистки есть 3-летняя дочь Мия, которая родилась в браке с Дмитрием Исхаковым. Пара рассталась этим летом. Девочку Полина решила отдать на танцы. Сама же она тем временем продолжает активно работать. В своем Instagram опубликовала снимок в черно-белом цвете, подписала который «Настроение Питер».
На фото Гагарина предстала в черном мини-платье с рюшами из эко-кожи с белым морским воротником. Образ дополнила высокими сапогами с широким голенищем, которые называют трубами. В этом сезоне такая модель стала популярной.
«Богиня! Вы прекрасны! Икона!», — писали пользователи Сети.
Напомним, что Полина также задействована в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос».