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«Настроение Питер»: Полина Гагарина позировала в сапогах-трубах и платье из эко-кожи

Певица активно следит на последними модными трендами.

«Настроение Питер»: Полина Гагарина позировала в сапогах-трубах и платье из эко-кожи
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

На днях Полина Гагарина отметила 13-летие сына от первого брака. Андрею певица подарила полет на вертолете. Также у артистки есть 3-летняя дочь Мия, которая родилась в браке с Дмитрием Исхаковым. Пара рассталась этим летом. Девочку Полина решила отдать на танцы. Сама же она тем временем продолжает активно работать. В своем Instagram опубликовала снимок в черно-белом цвете, подписала который «Настроение Питер».

На фото Гагарина предстала в черном мини-платье с рюшами из эко-кожи с белым морским воротником. Образ дополнила высокими сапогами с широким голенищем, которые называют трубами. В этом сезоне такая модель стала популярной.

«Богиня! Вы прекрасны! Икона!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Полина также задействована в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос».

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