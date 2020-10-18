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Бородина в мини-шортах из денима блеснула стройными ногами

Телеведущая с семьей наслаждается отпуском в Турции.

Бородина в мини-шортах из денима блеснула стройными ногами
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Накануне Ксения Бородина с семьей отправилась на отдых в Турцию. Ранее телеведущая заявляла, что в Турцию они не смогут выбраться. Но планы изменились. Теперь Ксения делится со своими подписчиками в Instagram снимками с солнечного морского побережья.

Бородина позировала в мини-шортах из серого денима и пестрой рубашке свободного кроя с фантазийным рисунком. Летнюю сумку телеведущая также подобрала в тон наряду.

«Ну, красотка! Стиль стильный», — писали пользователи Сети.

Стоит отметить, что этот отпуск стал шестым по счету в этом году для семьи Бородиной. До турецкого курорта они добирались на вертолете и остановились в фешенебельном отеле.

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