Бородина в мини-шортах из денима блеснула стройными ногами

Накануне Ксения Бородина с семьей отправилась на отдых в Турцию. Ранее телеведущая заявляла, что в Турцию они не смогут выбраться. Но планы изменились. Теперь Ксения делится со своими подписчиками в Instagram снимками с солнечного морского побережья.

Бородина позировала в мини-шортах из серого денима и пестрой рубашке свободного кроя с фантазийным рисунком. Летнюю сумку телеведущая также подобрала в тон наряду.

«Ну, красотка! Стиль стильный», — писали пользователи Сети.

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Стоит отметить, что этот отпуск стал шестым по счету в этом году для семьи Бородиной. До турецкого курорта они добирались на вертолете и остановились в фешенебельном отеле.