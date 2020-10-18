«Пушка»: Бузова засветила бесконечные ноги в ультракоротком мини-платье

Накануне состоялась российская версия мюзикла «Шахматы». Музыку к нему написали экс-участники группы АВВА еще в 80-е годы, а одну из партий исполнила Анастасия Стоцкая. В Московском дворце молодежи собрался весь российский бомонд, среди зрителей была и Ольга Бузова.

Певица появилась на публике в мини-платье по фигуре и объемной накидке. Образ дополнила черной шляпой с широкими полями и туфлями-лодочками на шпильке. Украшения Ольга выбрала тоже массивные – серьги буквально касались плеч артистки.

«Образ пушка! Класс! Красавица!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что Бузова принимает участие в шоу «Ледниковый период». Напарником артистки стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Накануне состоялся третий выпуск программы, где Бузова предстала в роли ведьмы.