«Спасет от октябрьских ветров»: Ксения Собчак отметилась в длинном клетчатом пальто

Ксения Собчак уже год живет в браке с Константином Богомоловым. Не только друзья, но и поклонники стали замечать, что телеведущая преобразилась. Одни видят изменения в ее поведении, а другие — в стиле. Девушка стала одеваться более женственно, чем обычно. В ее гардеробе стало больше платьев и юбок. При этом она избегает вульгарных образов, предпочитая прятать фигуру. Это часто провоцирует слухи о беременности звезды, которые ей приходится опровергать.

Своего мужа Собчак часто сопровождает на премьерах и светских раутах. Недавно она появилась с ним в театре, облачившись в платье-сорочку. А вот на работе телеведущая с наступлением осени все чаще носит свитера, юбки макси, плащи и пальто. Каждый раз ее наряды оказываются трендовыми. Чаще всего Ксения выбирает вещи от известных дизайнеров, но носит и наряды известных марок. Накануне она отметилась на прогулке в очередном женственном луке.

На новом фото телеведущая позировала в черной юбке мидакси, которая прикрывает щиколотку, но не касается пола. Поверх блондинка надела клетчатое длинное пальто Max Mara приглушенного оттенка. Кожаные ботинки на шнуровке дополнили образ.

«Спасет от октябрьских ветров и защитит от сплетен и слухов total look», — написала звезда.

Поклонникам образ Ксении пришелся по душе. Она получила много комплиментов. «Особенно шедеврально выглядит юбка. Юбка просто бомба», «Красотка, Ксения, как всегда!», «Элегантная девушка Ксения», «Ого, мне нравится, очень. Такой спокойный, сдержанный и деловой прикид или как там говорят, лук», «Особенно юбка хороша», — прокомментировали пост подписчики.