Кристина Асмус вслед за Лерой Кудрявцевой облачилась в костюм в пижамном стиле

Кристина Асмус в последние годы часто оказывает в центре событий. Ее роли с каждым разом становятся все ярче. В прошлом году в обществе обсуждали ее роль в фильме «Текст». Теперь девушка удивила своей смелой героиней в картине «Китобой». Также страсти бушуют и в ее личной жизни. Минувшим летом она рассталась с Гариком Харламовым. Теперь они живут раздельно, но вместе заботятся о дочке Анастасии.

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Все же Асмус преследуют неприятности. Недавно она пожаловалась на аллергическое высыпание, которое случилось накануне съемок. А на днях был закрыт Театр имени Ермоловой, где девушка играет, так как несколько человек заразилось коронавирусом. О своей болезни сообщила и сама актриса. Теперь она вынуждена сидеть дома в самоизоляции. Однако Кристина не унывает. Она даже поделилась новым фото, запечатлевшись у камина.

Артистка предстала в черном костюме из шелка в пижамном стиле. Подобные наряды актуальны не первый сезон. Накануне такой костюм пудрового цвета примерила Кудрявцева. Также девушка сделала нежный макияж, хотя утверждала, что на время откажется от макияжа.

«Я уже неделю дома. Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала. Температура все еще есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде. И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себе», — рассказала звезда.

Поклонники постарались поддержать девушку. При этом многие отметили, что она хорошо выглядит. «Кристина, выздоравливай! Я в настоящее время тоже нахожусь на карантине уже неделю, как и ты», «Какая красивая», «Даже дома на стиле», «Вкус вернется, надо подождать», «Вас не хватает», «Такая хорошенькая, кожа ровная, наряд стильный», — стали комментировать пост подписчики.