«Полина, остановись!»: Гагарина примерила юбку плиссе и куртку-рубашку с леопардовым подкладом

Полина Гагарина в этом году снова доказала, что она сильная женщина. Девушка рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. О разводе она предпочитала умалчивать, пока в СМИ не появились слухи. Подробности личной жизни певица оставила при себе. В последнее время она стала еще больше заниматься спортом, а также возобновила концерты при первой возможности. Артистка снимается в разных проектах и вновь стала наставницей в шоу «Голос».

больше по теме Полина Гагарина в силуэтном платье с пышной юбкой появилась на съемках «Голоса» Певица в день рождения сына не смогла пропустить очередной съемочный день.

В 33 года Полина обладает стройной фигурой. Она с радостью подчеркивает достоинства женственными нарядами. Обычно певица делает акцент на стройных ногах. Накануне девушка решила пополнить свой гардероб. Она пришла в бутик Яны Расковаловой. Артистка примерила красную мини-юбку плиссе и черную рубашку. Сапоги на каблук дополнили ее лук. Она также похвасталась сумкой Dior, но ей также приглянулась новая сумка в форме сердца.

А позже Гагарина накинула на плечи песочную рубашку-куртку с леопардовым подкладом. Такой принт особенно любит певица.

«Друзья голосуем, очередной леопард», — заявила дизайнер. «Полина, остановись! Останови! Леопард», — поддержала ее сама девушка.

В завершении шоппинга она также примерила черное бархатное платье на запах с бахромой. Она игриво покрутилась у зеркала, демонстрируя всю красоту стройных ног. Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих идей. Многие отметили, что ей идут мини-юбки, а также другие образы, которые позволяют ей подчеркнуть ноги и талию. Напомним, что раньше Гагарина была более фигуристой, но потом смогла похудеть.