«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Развернется и уйдет»: экстрасенс об участии Тимати в «Холостяке»
Видео

Экстремальное декольте: 42-летняя Толкалина оголила грудь в смелом вечернем платье

Наряд вызвал бурную реакцию у поклонников актрисы.

Экстремальное декольте: 42-летняя Толкалина оголила грудь в смелом вечернем платье
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Любовь Толкалина в очередной раз порадовала поклонников дерзким образом. 42-летняя актриса опубликовала в своем Instagram снимок в вечернем платье с откровенным декольте.

Полупрозрачное платье, украшенное фантазийными узорами из черных пайеток, вызвало бурную реакцию в подписчиков актрисы. Смелый вырез на груди подчеркнула кулоном в виде ключика.

«Просто блеск! Шикарная! Какая же вы красивая», — писали пользователи Сети.

Недавно Любовь Толкалина впервые снялась в музыкальном клипе на песню Леонида Агутина. Подобный опыт в карьере актрисы был первым. К слову, на съемочной площадке, которую развернули на берегу Черного моря в Сочи, Толкалина также была в платье с пайетками.

Тэги

Звездный лукЗвездный стильЛюбовь ТолкалинаЛюбовь Толкалина последние новостиЛюбовь Толкалина фотомода и стильНовости googleоткровенное фото