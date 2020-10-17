Экстремальное декольте: 42-летняя Толкалина оголила грудь в смелом вечернем платье

Любовь Толкалина в очередной раз порадовала поклонников дерзким образом. 42-летняя актриса опубликовала в своем Instagram снимок в вечернем платье с откровенным декольте.

Полупрозрачное платье, украшенное фантазийными узорами из черных пайеток, вызвало бурную реакцию в подписчиков актрисы. Смелый вырез на груди подчеркнула кулоном в виде ключика.

«Просто блеск! Шикарная! Какая же вы красивая», — писали пользователи Сети.

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Недавно Любовь Толкалина впервые снялась в музыкальном клипе на песню Леонида Агутина. Подобный опыт в карьере актрисы был первым. К слову, на съемочной площадке, которую развернули на берегу Черного моря в Сочи, Толкалина также была в платье с пайетками.