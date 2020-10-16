«Девушка мечты»: Белла Хадид потрясла поклонников эффектным видом сзади

Девушка с почти идеальными параметрами лица не привыкла скрывать стройную фигуру под оверсайзными вещами. Белла Хадид, в отличие от своей соотечественницы — певицы Билли Айлиш, часто появляется на публике в коротких майках и шортах. А на пляже модель и вовсе не стесняется никого и ничего. Недавно сестра Джиджи Хадид поделилась свежими кадрами на своей странице в Сети. Белла отдыхала на пляже с подругой, танцевала и наслаждалась своим ярким купальником.

Поклонники модели по достоинству оценили наряд и фигуру девушки.

«Девушка моей мечты», «Милая детка!», «О, Боже, мне нравится цвет твоего купальника!», «Пожалуйста, остановись», «Как жарко», «Идеальная», «Как русалка!», «Королева Белла», — восхитились подписчики.

Отметим, что Хадид не только сфотографировались, но и станцевала и даже попыталась исполнить на свой манер песню героини американского сериала — Лиззи МакГуайр.

Для пляжной вечеринки Белла выбрала ярко-желтый бикини, очки с прямоугольной оправой, а также дополнительным сексуальным акцентом стала сетчатая накидка в тон купальнику.