Любовь к мини: Рудковская в сетчатом платье появилась в студии ток-шоу

Яна Рудковская — частый гость на самых различных мероприятиях, включая самые различные светские тусовки. На этот раз продюсер побывала на съемках шоу «Миллион на мечту». В телевизионной студии Рудковская, по мнению ее фанатов, была просто неотразима.

«Красотка! Шикарная! Платье отличное!» — писали пользователи Сети.

Яна остановила свой выбор на черном мини-платье в мелкую сетку, украшенном яркой вышивкой. Вырезом каре она подчеркнула линию декольте, а приталенным фасоном стройную фигуру. К наряду подобрала неоново-синие босоножки на высоком каблуке и широких ремешках.

Напомним, что в конце сентября Рудковская стала мамой четвертого ребенка. Правда, продюсер и Евгений Плющенко прибегли к услугам суррогатной матери. Сына назвали Арсений. Напомним, что ранее Яна хвасталась детской комнатой и коляской за полмиллиона рублей.