«Красота в деталях»: Кафельникова поджала ноги к обнаженной груди

Молодая избранница бизнесмена Георгия Петришина с подросткового возраста привыкла шокировать общественность своими выходками. Несмотря на то, что Алеся Кафельникова считает себя повзрослевшей, она все еще любит совершать безумные поступки. Обнаженные снимки тому подтверждение. Недавно на личной странице дочери знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова появились «запрещенные» фотографии.

Кафельникова позировала без верха. Алеся прикрыла грудь стройными руками, однако фанаты все равно могли разглядеть пикантные детали.

«Красота в деталях», «Кошка», «Лучшая девчонка», «Яростная», «Какая прекрасная у тебя грудь», «Этот взгляд убивает», «Нереальная», — прокомментировали подписчики.

Сама Кафельникова написала под фото:

«Никто не ставит ребенка в угол».

Загадочной подписью Алеся намекнула на свой взбалмошный характер. Напомним, что ранее знаменитость частенько ссорилась с собственным отцом из-за своего поведения. Девушка постоянно не ночевала дома, ходила на вечеринки с «золотой» молодежью столицы и употребляла запрещенные вещества. Позже Кафельникова покаялась за свои проступки перед отцом. И сейчас девушка не только работает моделью в лучших модных домах, но и записывает музыкальные композиции.