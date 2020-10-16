Леди в черном: Ани Лорак в смокинговом жакете отметилась на радиостанции

Ани Лорак представила новый трек «Страдаем и любим». По этому случаю она побывала в студии «Русского радио», где отвечала на вопросы слушателей. Уникальным снимком поп-дива поделилась в своем Instagram.

«Счастлива, что песня пришлась вам по душе», — написала Лорак.

В студии певица появилась вся в черном. Классический смокинговый жакет подчеркивал красивую линию декольте украинской исполнительницы. А черные лосины и ботинки на каблуках визуально удлинили стройные ноги. Аутфит Лорак дополнила широким ремнем с объемной пряжкой.

Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит.

«Вам очень идет этот наряд. Просто вау!» — писали пользователи Сети.

В этом году Ани Лорак отметила 42-летие. Певица воспитывает 9-летнюю дочь Софию, которую родила турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу. В прошлом году супруги развелись. Вместе они прожили без малого десять лет.