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«Притягивают взгляды, как магнит»: Татьяна Брухунова похвасталась сумкой из дерева

Супруга Петросяна отдает предпочтение работам российских дизайнеров.

«Притягивают взгляды, как магнит»: Татьяна Брухунова похвасталась сумкой из дерева
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Изо дня в день Татьяна Брухунова удивляет своих подписчиков в Instagram. То у нее модный образ, то необычные наряды. На этот раз супруга Петросяна решила сразить наповал своих фанаток и показала сумку из дерева. По словам молодой мамы, таких сумок в ее гардеробе много, но одна из них особенно интересна.

«Насыщенный оранжевый цвет, ручная роспись и объемный декор — эти три составляющие притягивают взгляды, как магнит», — написала Брухунова.

В этом году Татьяна впервые стала мамой. Сына Вагана она родила 75-летнему Петросяну. Новоиспеченные родители целых полгода скрывали ребенка от посторонних глаз. Показали малыша только недавно, в день рождения юмориста.

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