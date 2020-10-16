«Притягивают взгляды, как магнит»: Татьяна Брухунова похвасталась сумкой из дерева

Изо дня в день Татьяна Брухунова удивляет своих подписчиков в Instagram. То у нее модный образ, то необычные наряды. На этот раз супруга Петросяна решила сразить наповал своих фанаток и показала сумку из дерева. По словам молодой мамы, таких сумок в ее гардеробе много, но одна из них особенно интересна.

«Насыщенный оранжевый цвет, ручная роспись и объемный декор — эти три составляющие притягивают взгляды, как магнит», — написала Брухунова.

В этом году Татьяна впервые стала мамой. Сына Вагана она родила 75-летнему Петросяну. Новоиспеченные родители целых полгода скрывали ребенка от посторонних глаз. Показали малыша только недавно, в день рождения юмориста.