«Ураган»: Анастасия Макеева без нижнего белья засветила грудь в платье

Анастасия Макеева часто радует поклонников в Instagram модными образами. Актриса с удовольствием позирует в самых разных нарядах, но иногда они бывают чересчур откровенными. Так случилось и в этот раз. В микроблоге 38-летняя брюнетка опубликовала снимки в дерзком наряде.

Анастасия выбрала черное платье с необычным вырезом, частично оголив грудь. Фасон наряда не предполагал наличия нижнего белья. Поверх она накинула белый жакет и дополнила образ золотыми украшениями.

«Ураган! Какая вы красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Недавно Макеева отдыхала в солнечной Турции. Поклонники предположили, что в отпуск актриса уехала в компании мужчины, которого пока скрывает от общественности. Известно только, что мужчина по профессии строитель.