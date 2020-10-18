Стильно или так себе?: три ярких образа Елены Летучей оценили эксперты

Второй сезон шоу «Детки-предки» начнется 24 октября на СТС. Телезрителей семейной викторины ожидают десять выпусков, в которых будут два противоборствующих лагеря – родители и их дети. Решать задачки им помогут российские звезды, среди которых окажутся Сергей Жуков, Михаил Галустян, Катя Лель и многие другие. А руководить всем этим процессом в студии будет Елена Летучая. Ее наряды из телевизионной студии разобрали и оценили эксперты Teleprogramma.pro.

Брючный костюм цвета фуксии

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что формат любой передачи всегда предполагает определенный стиль, который влияет на создание имиджа ее участников, тем более ведущего.

«Брючный костюм розово-фуксийного цвета – контрастный образ сдержанной классики. Ярко-розовый является цветом ретро, введенным в моду еще в 1937 году креативным дизайнером того времени – Эльзой Скиапарелли под названием «шокирующий розовый». Так что цвет одинаково любим и детками и предками. Образ не перегружен, поскольку яркий цвет уравновешен лаконичной классикой. Фуксия относится к холодным оттенкам розового, а все холодные оттенки лучше звучат в сочетании с четкими линиями и глянцем. Грамотно продумана остроносая глянцевая обувь, добавившая дерзости, и четкая линия в прическе. Все это перекликается с персональным стилем Елены, что делает образ целостным и гармоничным. Продуманы все детали в виде дополнительных цветов: белый топ, голубой в обуви и красный в маникюре. Это те цвета, из которых состоит фуксия: красный, белый, синий. Ставлю 10 из 10», — рассказала Тимиряева.

Имидж-стилист Елена Бестави отметила, что подобный костюм – это маст-хэв не только сезона, но и года.

«В данной истории я предположила бы Елене его не застегивать. Длинный пиджак с модными широкими плечами не для ее фигуры. У нее прекрасная фигура, я не вижу смысла скрывать ее под таким пиджаком. Что для меня не понятно, так это выбор цвета. Фуксия в этом сезоне не трендовый цвет. Во-вторых, он абсолютно не подходит Елене, потому что отвлекает внимание от ее внешности. Яркий оттенок поглощает внешность. А мы смотрим на ведущую и общаемся с человеком, поэтому внешность важна. Поэтому я в недоумении, по каким причинам был выбран этот цвет. 5 баллов только за костюм, без учета его цвета», — заключила Бестави.

По мнению стилиста Ольги Трофимовой, Елена Летучая обладает прекрасным чувством стиля. Все ее образы лаконичны в крое и задают настроение.

«Костюмная группа в этом сезоне мега популярна, причем, она зашла к нам не только в рабочие будни, но и используется в вечерних образах. В дневных образах выбирается активных цветовых оттенков, который мы видим у Елены. В сочетании с бирюзой становится данный образ свежим, динамичным и игривым с точки зрения подачи цветового сочетания. Цветотип Лены выглядит свежо. Если рассматривать образ с классическими лодочками и в гладкой прическе – браво. 10 баллов», — сказала Трофимова.

Серое платье и горчичный жакет

Этот образ Елены — инь и ян в одном флаконе, считает Лариса Тимиряева.

«Смешение мужского и женского – одна из самых устойчивых модных тенденций, привлеченная в моду ХХ века Коко Шанель и остается на пике популярности и в 2020 году. Платье полуприлегающего силуэта длины миди с высоким разрезом, в сочетании с жакетом в мужском стиле, создают контраст, а точнее, столкновение мужского и женского, что придает образу особый шарм. Мягкая фактура платья, горчичный цвет жакета, помогают Елене выглядеть более мягкой и теплой, более уютной. Теплое цветовое сочетание могло бы «размазать» лицо Елены, но контраст в стиле (мужское и женское), в объемах (полуприлегающее платье и оверсайз жакет), четкие линии жакета, разрез на платье, острый нос обуви и сочетание матовых и глянцевых фактур добавили той нужной огранки образу, который требует персональный стиль Елены. Образ интересный, его хочется рассматривать. Очень грамотное сочетание экстремального разреза с жакетом в мужском стиле, что позволяет Елене быть более раскованной, без риска быть вульгарной. 10 из 10», — рассказала Тимиряева.

По мнению Елены Бестави, жакет добавлен для яркости образа, но выбор стилистов абсолютно не понятен.

«Жакет перекрывает неуместный на детской передаче высокий разрез на платье? Великолепны здесь только сапоги цвета морской волны, абсолютно не вписывающиеся в этот look. Только за сапоги 3 балла», — сказала Бестави.

Ольга Трофимова тоже отметила сапоги представленного фасона.

«Несмотря на то, что у сапог модный цвет, нужно обратить внимание на форму голенища, которая делает акцент на стройную ногу. Образ успокаивает серое трикотажное платье. Здесь яркий пример того, как платье вполне классическое с правильно подобранными аксессуарами и цветом, может стать трендовым, модным и стильным. 10 баллов», — рассказала Трофимова.

Голубые джинсы и желтая блуза

Лариса Тимиряева обратила внимание, что в этом наряде Елена находится в полной гармонии с цветовым сочетанием студии.

«Казалось бы все просто, но нет. В этом образе Елены не только контрастное желто-синее цветовое сочетание, но и теплые, и холодные оттенки. Это модная тенденция – сочетать несочетаемое в одном образе. Теплые оттенки в макияже контрастируют с холодным лимонным оттенком желтого цвета блузки. И если рассматривать только портретную зону, то не монтируется никак, но если рассматривать образ целиком, то увидим, как теплые оттенки в макияже поддержала обувь теплого горчичного цвета. Поэтому теплый оттенок в макияже перекликается с теплым оттенком обуви и создают гармонию в контрастном сочетании. Поэтому-то, на обуви нельзя экономить. С обуви начинается стиль образа. Конечно, учесть такие тонкости при создании образа мог только профессионал. 10 из 10», — сказала Тимиряева.

По мнению Елены Бестави, этот образ самый идеальный для передачи. Викторина семейная, поэтому образ ведущей должен приниматься и взрослыми, и детьми.

«В образе сочетаются брендовые оттенки программы, плюс ко всему сочетание желтого, и синего психологи описывают как готовность оказать помощь группе людей. Синий – понимать и быть понятым и желтый – создавать поведение, которое понравится людям. Блуза холодного оттенка, приближенная к цвету лайма – идеальна для Елены. Показывает ее внешность с выгодной стороны. Блуза классическая по крою, но при этом у нее развязан бант. По ассоциации – это деловой человек, который заполучил некую свободу. Джинсы давно стали атрибутом универсальным. Образ Елены в данном случае такой компанейский для всех. Очень удачный вариант. 10 баллов», — заключила Бестави.

Ольга Трофимова считает, что образ пикантный.

«Елена играет с цветами, которые безупречно сочетаются друг с другом. В пропорциях стилистических все смотрится гармонично и эстетично», — сказала Трофимова.

Подводим итоги

Первый образ Елены Летучей в брючном костюме эксперты оценили на 8,3 балла. Наряд в трикотажном платье – на 7,6 балла. А образ с джинсами не оставил равнодушным ни одного эксперта — 10 баллов.

Нам важно и мнение читателей

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий АРТ&ИМИДЖ.

Елена Бестави – эксперт по имиджу. fвтор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Ольга Трофимова – стилист. Стаж работы более 10 лет в фэшн-индустрии.