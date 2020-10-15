Акцент на талию: Решетова отметилась в кожаной юбке миди и казаках Yves Saint Laurent

Модель после расставания с рэпером облачаться в более женственные наряды. Поклонники подозревают, что она уже ищет нового жениха.

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила с Тимати. Они казались идеальной парой. Рэпер почти не публиковал фото с возлюбленной, предпочитая придерживаться поверья, что счастье любит тишину. До сих пор не известно, были ли они официально в браке. В конце 2019 года у пары родился сын Ратмир. Появление ребенка должно было еще сильнее их сплотить, но минувшим летом после отпуска они перестали проводить время вместе, а в сентябре объявили о расставании.

больше по теме Анастасия Решетова примерила свадебное платье со шлейфом из атласа от Ульяны Сергеенко Бывшая избранница Тимати заинтриговала поклонников своим выбором наряда.

Тимати теперь готовится принять участие в проекте «Холостяк». На глазах публики он будет выбирать себе новую возлюбленную. Решетова заверила, что не одобряет такого решения. При этом рэпер видится со своим сыном, но давно живет отдельно. А его экс-возлюбленная занимается собственным салоном красоты и в последнее время все чаще делает покупки, а также стала видеться с подругами и ходить в клубы.

На днях Решетова пошопилась и даже примерила длинное белое платье от Ульяны Сергеенко, которое напоминало свадебное. А теперь модель похвасталась очередными обновками.

После родов она быстро вернулась в форму. Девушка решила показать несколько осенних луков. Сначала она облачилась в джинсы с высокой посадкой и подворотами. Настя сочетала их с шелковой блузкой и кожаным жакетом. Потом она сменила низ на юбку-футляр из потертой искусственной кожи. Решетова подчеркнула талию поясом, а также надела сапоги-казаки.

«Юбка Zara. Все остальное Yves Saint Laurent», — поделилась звезда.

К слову, такая юбка стоит 3 299 рублей.

Поклонники отметили, что девушка постройнела с момента родов. Хотя недавно Решетова жаловалась, что набрала вес во время карантина, а также пока отдыхала в Сен-Тропе, находясь на вилле у папы Тимати. А вот образы модели многим пришлись по вкусу. К слову, свободные джинсы и изделия из кожи особенно популярны в этом сезоне.