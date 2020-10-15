«Понеслась!»: Наталья Рудова позировала в коротком платье в центре Москвы

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» часто пополняет свою фотоленту в личном профиле. Недавно Наталья Рудова запечатлелась на одной из центральных улиц столицы в объемной кожаной косухе и платье с цветочным принтом. Снимок нового образа знаменитость разместила на своей странице в соцсети.

Рудова игриво подняла подол платья, подчеркнув стройные ноги и пошутила:

«Ретроградный Меркурий — встречайте! Сегодня точно понеслась!»

Поклонники ощутили на себе влияние не только капризной планеты, но и самой актрисы.

«Все плохо уже давно, но держимся. А ты красотка!», «И у нас понеслась!», «Вы очень красивая!», «Наталья — невероятная девушка! Просто самая-самая! Хоть Меркурий, хоть Плутон, но есть планета Наталья Рудова! Лучшая всегда!!!» — восхитились подписчики.

Напомним, недавно в Stories личного профиля Рудова показала, как на самом деле увеличивает губы. Девушка объяснила, что хейтеры обвиняют ее в использовании пластических операций. Но на самом деле артистка просто грамотно наносит макияж. Ранее подобным контентом делились певица Анна Седокова и поп-исполнительница Ханна.