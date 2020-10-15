Элегантный монохром: Юлия Барановская в черном платье в пол с разрезом предстала на премии

Юлия Барановская давно рассталась с Андреем Аршавиным. Девушка воспитывает троих детей и строит успешную карьеру на телевидении. При этом она успевает следить за собой и предстает на публике в стильных и женственных нарядах. Свою личную жизнь телеведущая хранит в секрете, но в этом году она призналась, что спустя два года отношений рассталась с бойфрендом. Теперь многодетная мама снова свободна.

У Юлии всегда насыщенные будни. Она едва успевает проводить время с наследниками. Девушка ездит на работу, часто ведет концерты, а накануне она побывала на премии журнала «ОК!». Для такого светского мероприятия телеведущая выбрала черное платье-сорочку в пол с глубоким декольте и разрезом, который позволял ей открыть ноги. Туфли на шпильке, крупные серьги с бриллиантами и жакет дополнили образ. Барановская сделала мокрую укладку и накрасила губы алой помадой.

Она пообщалась с Романом Костомаровым и Оксаной Домниной. Девушка с удовольствием попозировала фотографам, а потом вручила один из призов гостю вечера. Многие восхитились нарядом Юлии, которая соблюла дресс код, отдав предпочтение элегантному монохрому.

Напомним, что также гостями премии стали: Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Филипп Киркоров, Дава, Елена Летучая, Юлия Снигирь и другие известные персоны. Большинство из них облачились в наряды черных цветов.