Леди на стиле: Навка появилась на светском рауте в черном платье и жакете цвета фуксия

Накануне в столице прошла церемония награждения звезд, одержавших победу в голосовании на номинации журнала «ОК!». Среди селебрити, посетивших мероприятие, отметились: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Юлия Барановская, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и многие другие.

В свет вышла и фигуристка Татьяна Навка. Звезда облачилась в черное вечернее платье в пол оригинального кроя, а поверх него накинула жакет цвета фуксии. Снимками олимпийская чемпионка поделилась в своем Instagram.

А недавно Татьяна Навка блистала на дне рождения певицы Жасмин. К подруге фигуристка прибыла в белом струящемся платье длины миди. Девушка с удовольствием повеселилась на празднике, и, выйдя на танцпол, зажгла под песни в исполнении Леонида Агутина.