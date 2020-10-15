«С этими жуткими прическами»: Бородина показала свои самые неудачные наряды

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». Девушка благодаря своей работе стала медийной личностью. Это подтолкнуло ее к тому, чтобы больше следить за собой и носить модные наряды. Теперь она для многих поклонников икона стиля. Девушка следит за трендами, регулярно покупает наряды люксовых марок и тесно общается со стилистами. При этом порой телеведущей приходится слышать критику в адрес своей внешности. Ее обвиняют то в коррекции губ, то в том, что она исправила щербинку.

Накануне Ксения решила расставить все точки над «i». Она вновь опровергла то, что исправляла в себе изъяны. Девушка опубликовала ряд фото, чтобы показать, как менялась ее внешность со временем. По словам звезды, пухлые губы ей достались от мамы, она обладала ими с детства, а щербинка со временем сама исчезла, так как зубы выровнялись.

Параллельно Бородина не побоялась показать, как изменился и ее стиль. Она сама осталась в недоумении от многих некоторых образов. Девушка показала, как выглядела в начале карьеры. «Тут я себя считала толстой», — призналась она. Тогда телеведущая носила длинные волосы.

«Тут я подумала, что очки это стиль», — иронизировала звезда.

Также ее поразило фото, где она пришла на мероприятие с подругой в белом платье с принтом в виде щенка и фиолетовых сапогах из кожи. «Что это?! Собачка еще ок, но откуда фиолетовые сапоги», — изумилась Бородина.

Больше всего ее разочаровали прически, которые раньше ей делали стилисты. Она носила и высокие объемные пучки, косы и мокрую укладку.

«Вот я думала, почему я все время хочу ходить просто с укладкой, без прически. А теперь я поняла. Потому что на мне оторвались в свое время с этими жуткими прическами», — подвела итог телеведущая.

Она поделилась свежими фото, на которых предстала в алом платье в пол и лаконичной прической. «С годами только лучше, и только вперед», — заявила девушка.