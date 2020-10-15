Снигирь в припыленном розовом платье-бюстье с корсетом предстала на ковровой дорожке

Юлия Снигирь недавно отметила 37-летие. Девушка является одной из самых красивых отечественных актрис, но при этом и самой закрытой. О личной жизни она рассказывать не любит. Раньше знаменитость встречалась с Данилой Козловским, однако у всех на слуху громкий роман теледивы с Евгением Цыгановым, от которого Юлия родила сына Федора. Пара почти не появляется на публике вместе и лишь недавно влюбленные стали показывать своего наследника.

Не удивительно, что накануне Снигирь в одиночестве появилась на премии журнала «ОК!». Девушка стала гостьей мероприятия, которое также посетили: Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Филипп Киркоров, Юлия Барановская и другие известные персоны. Для такого случая актриса облачилась в платье-бюстье с корсетом и разрезом на юбке. Наряд припыленного нежно-розового оттенка подчеркнул светлую кожу Юлии, а остроносые туфли в тон дополнили образ. Артистка сделала укладку с кудрями и макияж в тон платью.

Она позировала на ковровой дорожке с Вадимом Верником и Дарьей Мороз. Позже девушка поднялась на сцену за своей наградой. Ее образом восхитились не только гости мероприятия, коллеги, но и поклонники.

«Красивая, нежная! Поздравляю!» — написала Юлия Пересильд.

«Свежа, как утренняя роза… Супер красота», «Красива и талантлива!», «О, Боги! Как трепетно», «Статуэтка», «Как идет вам этот наряд! Он бесподобный», «Вы тут особенно красивая», — прокомментировали пост подписчики.