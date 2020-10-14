Полина Гагарина в силуэтном платье с пышной юбкой появилась на съемках «Голоса»

Полина Гагарина была шесть лет в браке с Дмитрием Ихаковым. Поклонники удивились, когда минувшей весной появились слухи о разладе одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Позже фотограф подтвердил, что больше не живет с супругой. Теперь хрупкая девушка сама заботится об их общей дочке Мии и сыне от первого брака Андрее. Она старается все свободное время посвящать наследникам, но при этом много работает.

14 октября Полина устроила сюрприз сыну-имениннику в честь его дня рождения. Юноша смог впервые в жизни сесть за штурвал вертолета. Певица полетала с ним над городом. А вот вечером она все же уехала на работу. Тогда детей навестил Исхаков. Пока он общался с дочкой и поздравлял пасынка, артистка готовилась к съемкам «Голоса», где она снова стала наставником. На этот раз девушка выбрала яркий образ для появления на публике.

В соцсети Гагарина разместила видео, на котором идет по коридорам в студию. Она предстала в черно-белом платье длины мини. Силуэтный наряд имел пышные рукава-крылья из атласа и юбку-баску. Черные босоножки дополнили образ и подчеркнули стройные ноги певицы. Нежный макияж и голливудские локоны дополнили лук.