«Оделись в одной гамме»: Рудковская в шифоновой юбке и кожаном жакете пришла к другу стилисту

Яна Рудковская недавно снова стала мамой. Еще год назад она призналась, что планирует прибавление в семье. Ее муж Евгений Плющенко просил у нее дочку, а сын Саша сестренку. 45-летнему продюсеру оказалось сложно зачать ребенка, поэтому малыша выносила суррогатная мама. В конце сентября на свет появился Арсений Плющенко. Теперь светская львица радуется прогулкам с малышом и брендовым обновкам, которые друзья дарят ее новорожденной крохе.

Несмотря на то, что у Яны есть грудной ребенок, который требует постоянного внимания, она не сидит дома. Продюсер по-прежнему работает, снимает ролики для соцсетей и следит за собой. Накануне светская львица наведалась к другу, звездному стилисту Павлу Шеффу. Бизнесвумен обновила цвет волос и сделала модную укладку. Рудковская облачилась в юбку из шифона с узором, а также кожаный тренч с поясом в тон полусапожек.