Теперь блондинка: Мирослава Карпович из «Папиных дочек» сделала стрижку-малышку

Актриса из ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович решилась на преображение. Об этом девушка рассказала подписчикам в Instagram. Знаменитость побывала в кресле парикмахера и стилиста, продемонстрировав новый образ в Stories микроблога. Помимо того, что артистка стала блондинкой, она также сделала стрижку-малышку, как сама о новой прическе высказалась Мирослава. Поклонники Карпович по-достоинству оценили смену имиджа любимицы, многие оставили хвалебные комментарии:

«Стрижка зачет», «Это что-то невероятное», «Фантастическая», «Мира, такая крутая! Новый образ просто шик!», «Вау, я вас не узнала. Вам очень идет новая стрижка», — восклицали поклонники в комментариях под фото.

А кто-то и вовсе увидел в Карпович черты других известных блондинок:

«Мне Мира Полину Гагарину напоминает. Есть что-то общее», «Все больше становитесь похожей на Ляйсан Утяшеву».

Напомним, что Мирослава Карпович прославилась благодаря съемкам в сериале «Папины дочки». В ситкому она снималась вместе с Дарьей Мельниковой, Елизаветой Арзамасовой, Анастасией Сиваевой и Екатериной Старшовой. К слову, Арзамасова перестала скрывать роман с 46-летним постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом.