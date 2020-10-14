«По-настоящему зимняя»: Брухунова похвасталась плюшевой шубой из овечьей шерсти

Татьяна Брухунова с недавних пор не скрывает, что стала мамой. Шесть месяцев назад она родила сына Вагана от Евгения Петросяна. Влюбленные долгое держали в тайне свой роман. Но еще в прошлом году в СМИ просочились слухи об их свадьбе. Теперь юморист в 75 лет обрел счастье. В свой день рождения он показал трогательное фото с наследником.

Поклонники пары знают, что Татьяна обладает особенным чувством стиля. Она регулярно покупает брендовые вещи. У нее скопилась целая коллекция сумок. Каждый сезон жена Петросяна старается подбирать модные и стильные образы. Она отмечала, что носит то, что ей нравится. Так как скоро наступит зима, а в Москве обещают первые заморозки в середине октября, девушка решила похвастаться обновкой. Она купила плюшевую шубу в стиле чебурашка. Этот предмет женского гардероба в тренде не первый сезон.

«Перед вам моя шуба. Первым делом хочу отметить, что шубы шьются из стриженной овечьей шерсти на трикотажной основе, без использования шкур животных. Эта шуба выдержит температуру до минус 30 градусов. Я выбрала себе молочную. У меня такого цвета зимней одежды никогда не было. Я решила, что если захотелось, то пусть это будет шуба. Я наверное буду чувствовать себя Снегурочкой 21 века. Она по-настоящему зимняя», — поделилась звезда.

Брухунова примерила свою шубу, покрасовавшись в ней у зеркала. К слову, недавно такую же шубу, только карамельного оттенка, купила Ксения Бородина. А вот поклонники посчитали, что такая верхняя одежда не совсем практична для большого мегаполиса.