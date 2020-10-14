«Маэстро»: Юлия Савичева продемонстрировала любимые наряды от Валентина Юдашкина

Недавно в микроблоге певицы Юлии Савичевой появился коллаж из фотографий ее концертных нарядов. Таким способом девушка напомнила подписчикам о 57-м дне рождения Валентина Юдашкина. Именно он разработал эскизы ярких образов, которыми похвасталась обладательница огненно-рыжих локонов.

Савичева опубликовала шесть вечерних луков. Пять из них — это платья, преимущественно светлых оттенков. Два других наряда выполнены в черном цвете и подчеркивают линию декольте артистки. Последний аутфит представляет собой красный костюм из топа с белыми цветами и атласных брюк.

«Маэстро, c днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения! Для меня ежегодные шоу Валентина Юдашкина, которые проходят 8 марта, стали настоящей традицией. Именно с этого концерта для меня начинается весна. На фотографиях костюмы от Валентина Юдашкина, в которых я выходила на сцену Кремля. Каждый люблю по-своему. А вам какой больше нравится?!» — поинтересовалась у поклонников артистка.

Напомним, что 14 октября празднует свой день рождения народный художник России и модельер Валентин Юдашкин. У кутюрье есть жена Марина, дочь Галина — она также увлекается модой и шьет наряды для детей. Также в семье подрастают внуки: Анатолий и Аркадий.