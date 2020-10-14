За покупками в ЦУМ: Бородина похвасталась трендовой сумкой и сапогами Prada

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Так как она давно стала медийной личностью, то старается одеваться с иголочки. Телеведущая редко выходит в свет: с появлением второго ребенка, она предпочитает большую часть времени проводить дома, но время от времени видится с подругами, ходит в рестораны, а также клубы. Каждый сезон девушка обновляет гардероб, стараясь не упустить тренды.

Минувшим летом Бородина купила несколько пар босоножек с квадратным мысом, которые были самыми востребованными среди модниц. А в сентябре она закупилась одеждой для дочек Маруси и Теоны: с малых лет девочки носят люксовые бренды. Накануне после насыщенного дня и фотосессии Ксения отправилась в ЦУМ.

Для начала она купила новые шлепки Dior, которые стоят около 54 тысяч рублей. Также звезда распаковала коробку, в которой был черный объемный ободок Prada. Она примерила его с футболкой и солнцезащитными очками с круглой оправой.

Бородина не удержалась и купила трендовую черную сумку Prada, которую можно носить через плечо. Такой же аксессуар ранее позволила себе Наталья Рудова.

«Вы наверное сто раз видели сумку эту. Я подумала, что она у всех и мне не надо. В итоге все-таки купила под пуховичок», — поделилась девушка.

Также напоследок она показала высокие кожаные сапоги Prada с плоской подошвой, которые стоят примерно 93 тысячи рублей. Примерять звезда их не стала, но показала со всех сторон.