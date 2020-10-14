Акцент на талию: 34-летняя Надежда Михалкова в кожаных брюках и корсете вышла на лед

Надежда Михалкова является дочкой известного режиссера Никиты Михалкова. Она тоже построила успешную актерскую карьеру. Более того, девушка растит двоих детей: семилетнего Ивана и девятилетнюю Нину. С мужем Резо Гигинеишвили она развелась в 2017 году, поэтому большую часть времени сама занимается воспитанием наследников. Но поклонники восхищаются тем, какая она заботливая мама, а также ее юмором и чувством стиля.

С недавних пор Надежда также участвует в шоу «Ледниковый период». Партнером девушки стал олимпийский чемпион Максим Маринин. Судьи высоко оценили два номера, с которыми выступала пара. Однако лидерство пока держит актриса Ольга Кузьмина. Неудивительно, что Михалкова делает все, чтобы улучшить свои результаты. Для третьего выхода на лед она придумала оригинальный номер.

На этот раз девушка примерит на себя роль конной наездницы. Для выступления она облачилась в кожаные брюки, белую рубашку и красивый корсет с вышивкой. На ее ноге также была видна кобура. По всей видимости, номер выполнен по мотивам ковбойских фильмов. Надежда носит волосы средней длины, но ей нарастили локоны, сделав две косы до талии. Маринину же пришлось вжиться в роль коня.

Наряд подчеркнул талию актрисы, она выглядела необычно и женственно. Принесет ли девушке 6 баллов от судей ее новый образ и исполнение танца на льду, можно будет узнать в субботу, 17 октября, в 17:20 на Первом канале. А уже сейчас вы можете посмотреть образы других участников в большой колонке портала Teleprogramma.pro.