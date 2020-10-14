«Татаро-еврейское иго»: Алсу позировала с женой Мартиросяна в костюме цвета фуксии

Девушки в отличных отношениях и прекрасно ладят друг с другом.

Алсу очень редко рассказывает о своей личной жизни, симпатиях и друзьях. Но на этот раз певица решила сделать исключение. Оказывается, артистка уже много лет дружит с женой Гарика Мартиросяна, Жанной Левиной-Мартиросян, которая работает юристом.

Из-за занятости они редко видятся, однако во время съемок шоу и концертов подруги встречаются за кулисами. Ведь не секрет, что верная спутница продюсера телевизионных проектов от Comedy Club часто сопровождает своего мужа как на светских раутах, так и во время его творческой деятельности.

На сей раз девушки столкнулись в костюмерной и тут же поспешили запечатлеться вместе, обнародовав кадры в Сети.

«Татаро-еврейское иго», — подписала шутливо фото Жанна. «Я и моя Снежанна», — с нежностью прокомментировала Алсу.

Отметим, что обе подруги в своих образах сделали акцент на губы, выделив их яркой помадой. Левина-Мартиросян предстала в костюме цвета фуксии, Алсу же предпочла черно-белую классику с кожаными брюками и блузой рубашечного кроя.