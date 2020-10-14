«Уютные вечера»: Кети Топурия запечатлелась дома в сиреневом худи и фирменных носках

Певица вновь восхитила поклонников своей красотой. Одни отметили, что она очень стройная, а другие заподозрили звезду в беременности.

Кети Топурия уже больше года живет с бизнесменом Львом Деньговым. Они познакомились на вечеринке, где певица была приглашенной звездой. Месяца переписки им хватило для образования пары, а к Новому году они уже стали жить вместе. Рядом с артисткой всегда находится ее дочка Оливия от первого брака. А так как у Деньгова есть дети от прошлых отношений, то девочке совсем не скучно. К слову, Кети мечтает родить еще двоих детей.

В последние месяцы поклонники регулярно подозревают Топурию в беременности. Сама она предпочитает отмалчиваться на этот счет. При этом девушка носит наряды исключительно свободного кроя, чем только подогревает сплетни. Время от времени певица участвует в концертах. На сцене она тоже появляется в объемных платьях. Накануне Кети даже засветила коляску, которая стоит у нее в коридоре. Теперь фанаты гадают: девушка готовится к появлению ребенка или возможно уже стала мамой во второй раз, но попросту скрывает это?

На днях Топурия опубликовала фото, на котором запечатлена в домашнем наряде. Певица предстала в сиреневом худи и белых фирменных носках собственного бренда. Девушка была без макияжа и с распущенными волосами. На руках она держала своего домашнего любимца — карманного пса.

«Обожаю домашние, уютные вечера. Для меня важен комфорт, и дома у нас всегда идеальная чистота», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились ее красотой. Многие вновь стали спорить, беременна Кети или нет. «Какая домашняя идиллия», «Интересно, когда рассекретит свою беременность?! Наверное, когда родит», «Боже, какая стройная фигура», «Кети, вы сама гармония», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на днях также показала свой домашний наряд Наталья Водянова. Модель принимала гостей в своем парижском доме и выглядела стильно в джемпере и алых кюлотах.