«Совсем стыд потеряла!»: Бузова явилась на шоу в облегающем кроп-топе без лифчика

Ольга Бузова предстала на очередном шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ в кожаном жакете, кроп-топе мини Stradivarius из такого же материала и джинсах Bershka из классического денима, украшенных принтом в виде микки-маусов.

больше по теме Лопырева в ажурной юбке из кружева и припыленном жакете взошла на борт частного самолета Модель завершила образ песочными мюлями с мехом.

Многие поклонники звезды были удивлены выбором девушки, ведь она редко пользуется вещами из масс-маркета, предпочитая модели известных брендов. Но кое-кого стиль заинтересовал.

«Хочу такие же джинсы!», «Где купить эти джинсы?», «Симпатично и мило!», «Красоточка, Оля, как всегда», — можно увидеть в комментариях ее блога.

Между тем других почитателей Ольги привлекли вовсе не джинсы, а облегающий топ, под которым явно не было белья.

«Бузова, совсем стыд потеряла! Уже на ТВ без лифчика приходит», «Ой, а под топом — ничего», «Жду комментариев про отсутствие лифчика», «Бюстгальтер забыла?», «Сейчас так модно — без белья?» — также обозначились фолловеры.

Отметим, что девушка уже не в первый раз пренебрегает этой деталью гардероба. Недавно, к примеру, она облачилась в силуэтное красное платье, «забыв» про лифчик.