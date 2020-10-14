Лопырева в ажурной юбке из кружева и припыленном жакете взошла на борт частного самолета

Виктория Лопырева, похоже, решила остаться в теплых странах надолго. Модель провела весь период карантина из-за пандемии коронавируса в Эмиратах. Потом улетела в Турцию, ненадолго наведалась во Владивосток и опять вернулась на средиземноморское побережье.

И вот девушка сообщила о смене своей дислокации. Судя по обнародованным в Сети кадрам, блондинка вновь отправилась в какое-то южное местечко. Звезда предстала на фото в Instagram на борту частного самолета, позже в stories появилось и видео, на котором она уже садится в автобус.

«Не представляете в какое место мы сейчас едем! Очень красивое!» — заинтриговала своих подписчиков звезда.

На кадрах Виктория предстает в легком летнем облачении, примерив длинную кружевную юбку белого цвета с припыленно-розовым жакетом по фигуре, имеющим короткий рукав. На ноги блондинка надела песочные мюли на каблучке, украшенные мехом.