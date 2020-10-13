Тотально черный: Юлия Михалкова поиграла с вариацией модных образов

37-летняя экс-участница шоу «Уральские пельмени» продемонстрировала, как можно носить оверсайзный пиджак.

Актриса Юлия Михалкова ушла из юмористического проекта телеканала СТС, но не перестала радовать своих поклонников. Теперь девушка делится с подписчиками образами, которые составляет из своего гардероба. Недавно артистка опубликовала свежий снимок на личной странице с уличной фотосессии в наряде «тотал блэк».

Михалкова надела кожаные брюки свободного кроя, к которым подобрала босоножки на тонком ремешке. Основным акцентном, вокруг которого строился образ, стал кроп-топ. Еще одна кожаная вещь в этом аутфите подчеркнула декольте и талию знаменитости.

Очками-авиаторами и маленькой сумкой на плечевом ремне Михалкова разнообразила осенний лук. Когда Юлия надела поверх выбранного наряда пиджак с «мужского плеча», образ стал более строгим.

Подписчики остались довольны выбором актрисы.

«Черные кожаные брюки -вау!», «Офигенная!», «Само совершенство», «Леди в черном — 10 баллов!», «Вы должны сниматься в «Матрице»», «Мне нужны твои брюки, куртка и очки!» — написали в комментариях поклонники.

Напомним, что многие знаменитости в последнее время отдают предпочтение оверсайзным вещам.