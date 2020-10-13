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Звездный гость

Соблазнительна и очаровательна: Ходченкова в ассиметричном розовом топе появилась в гостях у Урганта

В студии шоу обсудили новый фильм «Любовь без размера».

Соблазнительна и очаровательна: Ходченкова в ассиметричном розовом топе появилась в гостях у Урганта
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

22 октября в России состоится премьера комедии «Любовь без размера» со Светланой Ходченковой в главной роли. Накануне этого события главная героиня картины побывала в студии «Вечернего Урганта».

Ходченкова пришла в гости к Урганту в розовом ассиметричном топе, оголив одно плечо. Тандем ему составила классическими брюками с лампасами и босоножками. В студии с ней побывал и коллега по съемочному цеху Иван Колесников, который знаком широкой публике по картине «Движение вверх».

Недавно Светлану Ходченкову признали лучшей актрисой 10-летия. Победа актрисе досталась, в том числе, и благодаря двум западным проектам, и премии «Золотой Орел».

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