Кошачья грация: Ирина Шейк в леопардовом платье из шифона запечатлелась в постели

Ирина Шейк уже больше года живет в Нью-Йорке. После расставания с Брэдли Купером она вернулась жить в свою квартиру на Манхэттене. Теперь девушка сама заботится о трехлетней дочке Лее. Однако из России к ней приехала мама, которая с радостью приглядывает за внучкой. Недавно модель впервые за долгое время отправилась в командировку. Она приняла участие в показах в рамках Недели моды в Италии.

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На подиуме Ирине нет равных уже давно. Каждый ее выход в свет привлекает внимание общественности. Модельеры со всего мира работают с русской красавицей. Девушка близко дружит с Рикардо Тиши, который является креативным директором Burberry. Именно в его нарядах чаще всего видят звезду. Также Шейк одна из немногих, кто почти каждый год представляет коллекцию Versace. Но новое фото девушки поразило ее фанатов.

Ирина позировала дома в постели. Покрывала и подушки были с леопардовым принтом. Сама модель облачилась в леопардовое платье в пол из струящегося шифона. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Модель лежала на постели, улыбалась, демонстрируя грацию. К слову, платье сшил знаменитый американский модельер Зак Позен, который одевает Рианну, Диту Фон Тиз и других звезд. Его наряды — произведения искусства.

Поклонники восхитились красотой Шейк. Многие одарили ее комплиментами. «Какая кошечка», «Великолепна», «Тигрица», «Настоящая красавица», «Все идеально», «Такую в постели сложно увидеть», — прокомментировали пост подписчики.