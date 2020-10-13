Современная мама: 30-летняя Нюша показала фигуру в белых лосинах и косухе оверсайз

Нюша прославилась, когда ей исполнилось 18 лет. Тогда она проявила себя на музыкальном проекте. Девушка стала выпускать один хит за другим и в итоге вошла в топ российских музыкантов. Несмотря на то, что три года назад она стала женой Игоря Сивова, а спустя еще год родила дочку Симбу, большая часть поклонников артистки — подростки и молодые люди. Менять свой стиль певица тоже не намерена. Она носит мини-платья и сорочки, как и шорты, которые подчеркивают ее женственность.

Недавно Нюша улетела с семьей в Майами. Там она снова может носить летнюю одежду. Однако перед выходом нового альбома девушка приняла участие в фотосессии, где показала несколько образов. На одном из них певица позирует в автомобиле в белых лосинах и топе из платка с леопардовым принтом. Косуха оверсайз и кремовые ботильоны на шпильке, а также массивная цепочка дополнили ее дерзкий лук. Артистка распустила волосы и сделала броский макияж с акцентом на глаза.

Фигура позволяет Нюше носить облегающие наряды. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. К слову, в этом году певице исполнилось 30 лет.

«Фотка, конечно, божественная», «Крутой лук», «Ню всегда прекрасна», «Какая стильная», «Дерзкая и модная мама», ««Обожаю ваши образы», «Егор Крид оценит», «Косуха бомбическая», — стали комментировать пост подписчики. Добавим, что артистка защищает природу, поэтому выбирает ЭКО-наряды. Она даже родных приучает беречь все живое, поэтому у них дома сортируют мусор.