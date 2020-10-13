«У нас все эконом»: Бузова облачилась в кожаный пиджаках и принтованные джинсы из масс-маркета

Телеведущая решила похвастаться недорогим осенним нарядом, который не сильно ударит по карману. Но не всем.

Ольга Бузова за последние годы стала настоящей знаменитостью. На ее Instagram подписано почти 22 миллиона людей. Девушка зарабатывает так много, что купила себе квартиру за 120 миллионов рублей. Также артистка любит тратить деньги на шоппинг. Она регулярно покупает модную обувь и сумки люксовых брендов. А вот на работе стилисты подбирают ей актуальные и женственные образы.

Недавно Ольга демонстрировала кожаный тренч карамельного цвета, а также джинсы со стразами. Она отмечала, что в моду возвращаются 2000-е годы. А на очередной съемке телестройки девушка предстала уже в кожаном топе-бюстье, а также кожаном пиджаке оверсайз, которые стали трендовыми в этом сезоне. Дополнили образ джинсы с принтом в виде Микки-Мауса. От Каблуков Бузова отказалась в пользу белых кроссовок.

«Есть минутка перед шоу, сделать фиксацию моего образа, моего пресса. Что мы сегодня намутили? Такие классные джинсы Bershka. Да, у нас все эконом класс. Как назвать, чтобы не обидеть? Масс-маркет! Топ на мне Stradivarius и пиджачок тоже Stradivarius, кстати, классный. И я думаю, брать мне эти джинсы или нет. Они очень крутые, сидят хорошо», — поделилась звезда.

К слову, ее наряд получился не таким уже дешевым. Топ стоит 1199 рублей, пиджак — 3999 рублей, а джинсы 4299 рублей. Поэтому в целом такой образ обойдется в почти 10 тысяч рублей.