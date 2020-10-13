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«В престарелую русалку»: Алена Водонаева поделилась кадрами с новой фотосессии

Модель задалась вопросом, какая длина волос подойдет женщинам в возрасте 35+.

«В престарелую русалку»: Алена Водонаева поделилась кадрами с новой фотосессии
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Алена Водонаева приняла участие в очередной фотосессии. С подписчиками в Instagram телеведущая поделилась коротким видео того, как проходил процесс. Модель позировала фотографу в деловом костюме в узкую полоску и с распущенными волосами. При этом, у своих фанатов Алена спросила, какая самая идеальная длина волос для женщин после 35 лет.

«Я, конечно, скучаю по копне волос, но в этом деле главное вовремя остановиться и не превратиться в престарелую русалку. Наверное, в 35+ идеальная длина — это по лопатки», — написала Водонаева.

Мнения подписчиков разделились. Одни рекомендовали стричь длинные волосы, другие были против только нарощенных локонов.

«Какая Вы шикарная! Красотка! Вам очень идет!» — писали пользователи Сети.

 

 

 

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