Асмус появилась в кинотеатре в топе-бюстье с рукавами-буфами

Кристина Асмус прославилась не только в сериале «Интерны» ролью Вари Черноус. В прошлом году актриса исполнила главную женскую роль в фильме «Текст» и перевернула своей игрой представление об откровенных сценах в кинематографе. На нее обрушилась волна хейта, и многие, кстати, сейчас считают эту картину причиной развода Асмус с мужем Гариком Харламовым. Которому, к слову, тоже сильно досталось за жену.

В этом сезоне Асмус представляет фильм «Китобой». В нем девушка сыграла вебкам-модель и демонстрирует прелести пользователям в Сети. Премьерный показ прошел накануне в Москве, Асмус вместе с киноделами ленты появилась на спецпоказе. Для выхода в свет актриса облачилась в черный аутфит — топ-бюстье с рукавами-буфами и брюки с завышенной талией.

«Искренний, страстный, честный, светлый, трогательный, важный, большой фильм!!!!! Фильм, благодаря которому вы точно будете гордиться российским кинематографом!» — интригует актриса.

Поклонники оценили в комментариях не только новый фильм с Асмус, но и ее прикид:

«Отличный образ», «Бесподобно, костюмчик сидит», «Красавица», «Сразу видно по наряду, что Кристина в активном поиске», «Прекрасно выглядишь», «Вы просто Вау!!!», «Блуза огонь», «Красотка», — пишут поклонники.