По-молодежному: 59-летняя Елена Яковлева в кожаных лосинах и плаще отметилась на улице

Елена Яковлева в следующем году отметит юбилей. Артистке театра и кино исполнится 60 лет. Примечательно, что со временем она перестала обладать такой точеной фигурой, какая у нее была в молодости, но женщина не растеряла своей грации. Она также по-прежнему блестяще вживается в разные роли. Недавно актриса вновь сыграла Бабу-Ягу в третьей части диснеевской картины «Последний Богатырь», которая выйдет в прокат в январе.

В обычной жизни Елена Алексеевна, конечно, не носит лохмотья, а также регулярно обновляет стрижку. Этой осень она сделала трендовую стрижку боб. А на днях актрису заметили на улице. Она гуляла в стильном ассиметричном плаще и кожаных лосинах. На ее плече была сумка-шоппер Louis Vuitton. Артистка выглядела счастливой. К слову, она была без макияжа, не побоявшись показать природную красоту.

Поклонники пришли в восторг от образа Яковлевой. Многие отметили, что также прекрасна, как Мэрил Стрип. «Она, правда, милая. И обнимает вас с душою!», «Вы такая замечательная. Умная, талантливая, красивая, все при вас!», «Восхитительное фото! Андерсеновские трубочисты вспоминаются…и вы, Елена, — стильнюче-обворожительны!», «Елена, вы всегда на позитиве», — стали комментировать фото поклонники, которое появилось на фан-страничке звезды.

Напомним, что у Елена Алексеевны есть сын Денис. Молодой человек большую часть тела покрыл татуировками. Долгое время он не мог найти работу. Теперь наследник актрисы постепенно сводит тату и старается вернуться к хорошему заработку.