И снова 80-е: Кейт Миддлтон в блейзере задала новый тренд

Герцогиня Кембриджская появилась на интервью в лондонском музее естественной истории.

Наряды Кейт Миддлтон всегда вызывают бурные обсуждения у экспертов. Гламурные платья, стильные брюки и рубашки – герцогиня Кембриджская знает толк в модных тенденциях. Но очередной выход Кейт на публику вызвал небывалый ажиотаж среди ее поклонников.

В лондонском музее естественной истории она появилась в гладком черном костюме с объемными плечами и блейзере. Как сообщает InStyle, таким образом Кейт напомнила, что модные тренды 80-х превосходно вписываются в наши дни. К слову, жакет от Alexander McQueen обойдется модницам в 3090 долларов.

На интервью Миддлтон рассказала, что в скором времени объявит победителя конкурса «Фотограф года». Голосование за лучшие работы проходит в социальных сетях.