Делают стройнее: Алсу предстала на Первом канале в тотальном молочном костюме с брюками клеш

Алсу в последнее время часто появляется в брючных однотонных костюмах. Это могут быть как укороченные модели, так и оверсайз.

К примеру, на вечеринке у друзей она предстала в алом комплекте, который не смог скрыть ее стройных щиколоток. Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» советовала присмотреться к таким костюмам полным женщинам. Они зрительно вытягивают силуэт, кроме того, открытые лодыжки делают образ более легким. А это необходимо дамам с формами, поскольку они нередко выглядят старше своих лет из-за комплекции.

А вот коллега Эвелины Александр Васильев ранее обращал внимание на другие брюки, которые пришли к нам из 70-х годов, речь идет о клешах. Историк моды рекомендовал обратить на них внимание, поскольку они вытягивают силуэт, делая фигуру визуально стройнее. И эти брюки тоже оказались в модном арсенале Алсу. В пудровом комплекте певица предстала на Первом канале на шоу «Сегодня. День начинается» с ведущими Родионом Газмановым и Ириной Пудовой.