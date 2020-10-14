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Валентин Юдашкин: видеообзор необычных нарядов из его коллекций
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Валентин Юдашкин: видеообзор необычных нарядов из его коллекций

Уже больше 30 лет дизайнер представляет Россию на мировых подиумах. Некоторые изделия удивили даже нас!

Валентин Юдашкин: видеообзор необычных нарядов из его коллекций
Модельер Валентин Юдашкин / фото Globallookpress © Anatoly Lomokhov

14 октября самому известному дизайнеру России Валентину Юдашкину исполнилось 57 лет. Почти 30 лет назад он заявил о себе в Париже, много лет был участником европейских Недель моды.

Его одежду носят такие звезды шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Анастасия Волочкова и другие. Он создает не только коллекции haute couture, но и более «носибельное» pret-a-porte.

Мы выбрали самые необычные, на наш взгляд, наряды из его коллекций. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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