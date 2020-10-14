Валентин Юдашкин: видеообзор необычных нарядов из его коллекций

Уже больше 30 лет дизайнер представляет Россию на мировых подиумах. Некоторые изделия удивили даже нас!

14 октября самому известному дизайнеру России Валентину Юдашкину исполнилось 57 лет. Почти 30 лет назад он заявил о себе в Париже, много лет был участником европейских Недель моды.

Его одежду носят такие звезды шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Анастасия Волочкова и другие. Он создает не только коллекции haute couture, но и более «носибельное» pret-a-porte.

Мы выбрали самые необычные, на наш взгляд, наряды из его коллекций. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.