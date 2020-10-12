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«Как холодно мне будет»: Стеша Маликова в мини-шортах и жакете отправилась на прогулку

Дочка известного артиста не побоялась показать стильный лук прохладной осенью.

«Как холодно мне будет»: Стеша Маликова в мини-шортах и жакете отправилась на прогулку
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова в этом году проявилась себя, как дизайнер. Дочка Дмитрия Маликова выпустила свою коллекцию летних нарядов. Вместе с подругами она стала продавать платья и блузки, а когда дела пошли в гору, то девушка взялась за все сама и даже открыла свой магазин в Москве. Теперь наследница артиста готовит новогоднюю коллекцию, а пока радует поклонниц осенними обновками, многие из которых первой носит сама.

Стеша ощущает себя настоящей деловой женщиной. Каждый день она погружена в заботы. Девушка ездит выбирает ткани и общается с дизайнерами. А накануне она решила похвастаться своим новым образом. Недавно Стеша обзавелась курткой-рубашкой идеального цвета хаки. Также она облачилась в кожаные шорты, водолазку и жакет, в тон которому подобрала сумку с ридикюлем.

«Уже предвкушаю, как холодно мне будет, когда выйду в +10», — отметила девушка.

Она осознала, что оделась не по погоде, но переодеваться не стала. Дочка Маликова решила выгулять свой модный лук. Поклонники отметили, что она выглядела по-современному. Девушка сделала акцент на стройных ногах. К слову, многие звезды уже утеплились к началу заморозков. Ксения Бородина купила не только пальто, но и плюшевую шубу. А Татьяна Навка достала клетчатую куртку из шкафа.

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