«У Бублика есть все шансы»: Тимати сделал селфи с подросшим сыном в костюме и с бабочкой

Тимати минувшим летом отдыхал в Греции с дочкой Алисой от своей бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Также компанию ему составлял мама Симона Юнусова, а вот девушка артиста Анастасия Решетова в это время была в Сен-Тропе. Модель гостила у отца своего возлюбленного вместе с маленьким сыном Ратмиром. Уже тогда появились слухи о разладе в семье. Они подтвердились, когда пара объявила о расставании.
По всей видимости, Тимати решил начать жизнь с чистого листа. Он съехал со своей квартиры и решил участвовать в шоу «Холостяк». Многие предположили, что это пиар-ход. Однако Решетова уже заявила, что сходится с рэпером после проекта не намерена. Большую часть времени она проводит с малышом. Девушка водит его на занятия по плаванию, а дома играет с мальчиком. Но накануне с ним увиделся и звездный папа.
Тимати сделал селфи с наследником. Он был облачен в черный костюм с бабочкой, а малыш в бархатные брюки с лампасами и белую рубашку с бабочкой, как у папы. Рэпер заинтриговал поклонников своим высказыванием. Он намекнул на участие ребенка в шоу, а также заявил, что его сын скорее всего станет миллионером до совершеннолетия.
«Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы. За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к двадцати годам, нравится вам это или нет. Поэтому у Бублика есть все шансы сделать это еще до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того что бы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников», — написал Тимати.
Решетова, как оказалось, не все знала про сына. «Про «кушать розы» очень интересная информация!! Мама не в курсе!» — возмутилась она. Девушка ранее признавалась, что реалити-шоу не входят в ее понятия о семье. А как известно, именно розы дарит участник «Холостяка» потенциальным невестам.