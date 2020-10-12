«У Бублика есть все шансы»: Тимати сделал селфи с подросшим сыном в костюме и с бабочкой

Рэпер отметил, что делает все ради своих детей, поэтому его наследник может стать миллионером еще до совершеннолетия. При этом артист намекнул, что на двоих детях останавливаться не собирается.

Тимати минувшим летом отдыхал в Греции с дочкой Алисой от своей бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Также компанию ему составлял мама Симона Юнусова, а вот девушка артиста Анастасия Решетова в это время была в Сен-Тропе. Модель гостила у отца своего возлюбленного вместе с маленьким сыном Ратмиром. Уже тогда появились слухи о разладе в семье. Они подтвердились, когда пара объявила о расставании.

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По всей видимости, Тимати решил начать жизнь с чистого листа. Он съехал со своей квартиры и решил участвовать в шоу «Холостяк». Многие предположили, что это пиар-ход. Однако Решетова уже заявила, что сходится с рэпером после проекта не намерена. Большую часть времени она проводит с малышом. Девушка водит его на занятия по плаванию, а дома играет с мальчиком. Но накануне с ним увиделся и звездный папа.

Тимати сделал селфи с наследником. Он был облачен в черный костюм с бабочкой, а малыш в бархатные брюки с лампасами и белую рубашку с бабочкой, как у папы. Рэпер заинтриговал поклонников своим высказыванием. Он намекнул на участие ребенка в шоу, а также заявил, что его сын скорее всего станет миллионером до совершеннолетия.

«Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы. За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к двадцати годам, нравится вам это или нет. Поэтому у Бублика есть все шансы сделать это еще до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того что бы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников», — написал Тимати.

Решетова, как оказалось, не все знала про сына. «Про «кушать розы» очень интересная информация!! Мама не в курсе!» — возмутилась она. Девушка ранее признавалась, что реалити-шоу не входят в ее понятия о семье. А как известно, именно розы дарит участник «Холостяка» потенциальным невестам.