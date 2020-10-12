«Океан, катамаран и девушка»: 58-летняя Андреева в лимонной куртке и легинсах отметилась на Камчатке

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале слывет не только модницей, но и путешественницей.

Екатерина Андреева не скрывает: она тщательно следит за всеми модными тенденциями. Так, на работе ведущая информационной программы «Время» старается появляться исключительно в классических или же деловых костюмах. А вот в свободное от съемок время знаменитость экспериментирует с аутфитами, представляя микс различных стилей в одном образе. Помимо того, что жена бизнесмена Душана Перовича слывет первой модницей, она также очень любит путешествовать.

Стоит только заглянуть на ее личную страничку в Instagram. После снятия ограничений, введенных на фоне пандемии, 58-летняя Андреева успела побывать в Крыму. Телеведущая наслаждалась местными красотами и конными прогулками. А сейчас свой мини-отпуск Екатерина проводит на Камчатке.

Знаменитость поделилась с поклонниками свежим кадром, представ на берегу Тихого океана. Екатерина покаталась на катамаране, отдав предпочтение теплому и практичному аутфиту: модной лимонной куртке, облегающим черным легинсам по фигуре, молодежным кедам и свитшоту. Дополнили лук имиджевые солнезащитные очки, без этого аксессуара на публике Андреева появляется редко.